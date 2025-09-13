Caminhão roubado é recuperado e três são presos em São João

A Polícia Militar de São João da Boa Vista localizou na manhã do sábado, dia 6, um caminhão VW 27.260 CRM 6×4, roubado na região de São Simão, próximo ao município de Aguaí, em um galpão situado no bairro DER.

De acordo com a PM, durante a ação, quatro indivíduos foram encontrados no local, sendo que um fugiu pelos fundos e três foram detidos pela equipe policial. Com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica, o galpão foi vistoriado e periciado, sendo encontrados outros caminhões de procedência suspeita e indícios de atividade criminosa relacionada à remarcação de veículos roubados.

Os três detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A recuperação dos veículos e a prisão dos suspeitos reforçam a capacidade de resposta da Polícia Militar frente às ocorrências de alta complexidade. O trabalho dedicado das equipes contribui para inibir práticas ilícitas e promover a segurança de toda a população local.