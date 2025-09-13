Homem é preso em Itobi por violência doméstica

No sábado, dia 6 de setembro, às 22h40, a Polícia Militar foi acionada na Policlínica Municipal de Itobi, para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada no bairro Itobilândia.

A vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com um pedaço de madeira, que também feriu o avô dela. O autor da agressão foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.