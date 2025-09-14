Homenagem à ex-diretora de Cultura marcou encerramento da 23ª Festa das Nações

O encerramento da 23ª Festa das Nações, no domingo, dia 7, na Praça Capitão João Pinto Fontão, foi marcado por uma homenagem à ex-diretora de Cultura, Márcia Iared, idealizadora do evento. Márcia esteve à frente da festa por muitos anos e ajudou a transformá-la em uma das principais atividades culturais do município. Mesmo afastada do cargo, ela participou da homenagem organizada pelo Departamento de Cultura, com apoio das escolas, entidades e autoridades locais.

A cerimônia começou com a execução da canção “Sonho Impossível”, de Maria Bethânia, interpretada por músicos do Departamento de Cultura. Logo depois, o prefeito Celso Ribeiro falou sobre a importância da irmã para a cidade: “Muito obrigado, Márcia. Você vai ser sempre a diretora de Cultura, você é insubstituível”, afirmou.

Ele também agradeceu o empenho da comunidade na realização da festa: “Todos aqui são voluntários. Aqui não existe cachê, não existe tirar dinheiro da educação. Meu muito obrigado a todos os envolvidos”, disse o prefeito.

Durante quatro dias, de 4 a 7 de setembro, a Festa das Nações levou ao palco apresentações de escolas, academias, clubes e grupos culturais, além de barracas de alimentação com pratos típicos preparados por entidades assistenciais. O evento foi prestigiado todas as noites por um bom público que aplaudiu as apresentações e apoiou as entidades da cidade, prestigiando as barracas e o bar da 23ª Festa das Nações.

A Gazeta de Vargem Grande cobriu esta festa e as fotos e vídeos estão em suas redes sociais.