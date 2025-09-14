Unimed Leste Paulista inaugura Posto de Coleta em Vargem

A noite do dia nove de setembro marcou a inauguração oficial do Posto de Coletas e nova Unidade de Atendimento da Unimed Leste Paulista (ULP) em Vargem Grande do Sul.

O evento, que contou com a presença de médicos cooperados da ULP atuantes na cidade, apresentou o novo espaço, que possui três salas de coleta e uma destinada a provas funcionais, garantindo conforto para que os beneficiários vargengrandenses da Unimed realizem seus exames de análises clínicas em um laboratório com qualidade comprovada por órgãos nacionais.

A Unimed vem crescendo e expandindo seus serviços de forma exponencial, de acordo o Dr. Luís Antônio Estevam, diretor-presidente da Unimed Leste Paulista, em seu discurso de abertura, “durante a pandemia, tivemos as aberturas dos Postos de Coleta no Hospital e Maternidade Unimed, em São João, Aguaí, Espírito Santo do Pinhal e, agora, concretizamos a nossa última grande praça, que é Vargem Grande do Sul. Então, para nós, é muito prazeroso poder entregar para a população de Vargem mais esse

instrumento que, esperamos, traga conforto, segurança e confiabilidade, tanto para o usuário quanto para os médicos que fazem o nome da nossa Unimed”.

Durante o evento, estiveram presentes representantes da imprensa local, membros da gerência da Cooperativa Médica e os médicos cooperados Renato Chiavegati Milan, Elier Mauch Pereira, Ana Cristina Souza Ricci de Carvalho, Fernanda Coracini Morandim Bombini, José Gustavo Bombini, Luiz Sérgio Vicente e Cristiane Coracini Morandin, além da vice-presidente da ULP, Dra. Ana Lucia Delbin Villegas, do diretor-superintendente, Dr. Flávio Rogério Villar Silva, do diretor-financeiro, Dr. Cristiano André de Carvalho, e do diretor-presidente, Dr. Luís Antônio Estevam.

Fotos: Reportagem / Unimed