Sebrae abre 30 vagas para bolsistas de inovação na região

Oportunidades contam com remuneração de R$ 5 mil; inscrições seguem até 19 de setembro

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para bolsistas do Programa Agentes Locais de Inovação (Ali) – Produtividade. São 30 vagas, sendo 28 para cadastro reserva e duas para início em janeiro, destinadas à região de São João da Boa Vista. As bolsas têm o valor mensal de R$ 5 mil, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de setembro pelo link: https://rboconcursos.selecao.net.br/informacoes/136/

O ALI é um pesquisador bolsista, especialmente capacitado pelo Sebrae-SP em uma metodologia exclusiva, que atua como facilitador da gestão da inovação em pequenos negócios. Seu papel é identificar necessidades, propor soluções e apoiar os empreendedores na adoção de práticas que aumentem a produtividade e a competitividade de suas empresas.

Para participar da seleção, é necessário possuir graduação completa em áreas como gestão, engenharias, ciência de dados, entre outras correlatas. O eixo acadêmico do Programa será coordenado pela Faculdade Sebrae e contará com congressos, encontros e eventos voltados à apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo dos projetos.

O processo seletivo será realizado em três etapas: Avaliação de Conhecimentos e Prova de Redação, Comprovação Documental e Entrevista. A publicação do resultado está prevista para 28 de novembro de 2025.

Segundo Josiani Leite, gestora do ALI Produtividade na região de São João da Boa Vista, o programa vai além de uma simples bolsa. “O ALI é uma ponte entre o conhecimento e a prática. O bolsista entra no dia a dia dos pequenos negócios, identifica gargalos e ajuda a transformar desafios em soluções inovadoras. É uma oportunidade única de aprendizado aplicado, que gera impacto direto na vida do empreendedor e contribui para fortalecer toda a economia local”, explicou.

Ela acrescenta que o trabalho do ALI proporciona resultados visíveis em pouco tempo. “Com o apoio dos bolsistas, os empreendedores conseguem organizar melhor seus processos, aumentar sua eficiência e explorar novas oportunidades de crescimento. É uma experiência enriquecedora tanto para quem recebe a bolsa quanto para as empresas atendidas, criando um verdadeiro círculo virtuoso de inovação e desenvolvimento”, completou.