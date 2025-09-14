Vagas abertas para curso de doces

O Departamento de Ação Social de Vargem Grande do Sul realizará entre os dias 23 e 25 de setembro o Curso Gratuito de Doces para Festas, no Espaço Cozinhalimento.

O curso terá duas turmas: das 13h às 17h e das 18h às 22h, cada uma com 12 vagas.

As inscrições podem ser feitas nesta segunda e terça-feira, dias 15 e 16 de setembro, das 13h30 às 16h30, no Centro de Acolhimento e Capacitação “Sueli Gambaroto Mortais” (antigo Clube das Mães), localizado na Rua Primeiro de Maio, nº 359, centro.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, com apresentação de cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O certificado será concedido apenas a quem cumprir a carga horária integral e atingir o nível de aproveitamento exigido. As vagas estão sujeitas à avaliação social.