Radares instalados nas rodovias de Vargem Grande ainda não estão operantes

DER informou que há previsão para instalar outros dois radares na SP-215, entre Vargem e São Roque

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) segue ampliando a fiscalização nas rodovias estaduais. No início do mês, dia 1º de setembro, 39 radares instalados recentemente foram colocados em operação. Os equipamentos que foram colocados em Vargem Grande do Sul, na Rodovia SP-344 no começo de julho ainda não estão em funcionamento. O órgão informou à Gazeta de Vargem Grande que mais dois aparelhos serão colocados na SP-215, entre Vargem e São Roque da Fartura.

Os dispositivos de fiscalização de velocidade instalados em Vargem fazem parte do Lote 13 do projeto do DER, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), que tem como objetivo reforçar a segurança das vias estaduais, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. De acordo com o DER, os radares são instalados em trechos estratégicos e sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Prazos

Os radares em Vargem Grande do Sul foram instalados na primeira quinzena de julho. Conforme o DER informou à Gazeta de Vargem Grande na ocasião, os equipamentos passaram pela fase de testes operacionais, que tiveram duração de até 45 dias – contados desde 1º de junho. Após essa fase, seguirão para o processo de homologação, que poderá levar até 60 dias adicionais. Durante esse período, não haverá autuações

O órgão enfatiza que o início efetivo da fiscalização não está definido, mas será divulgado através dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Mais fiscalização

Questionado pela reportagem, o DER, por meio de sua assessorai de imprensa, informou que está em processo de implantação de novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias sob sua administração. Atualmente, os equipamentos estão passando por etapas de implantação, testes e homologação, distribuídos em 14 lotes correspondentes às Coordenadorias Gerais Regionais (CGRs) do órgão, totalizando 649 pontos de fiscalização.

Cada lote está em fase distinta do processo – alguns em homologação, outros em testes e outros ainda em implantação. Os equipamentos que integram o Lote 13 relativo à região de Rio Claro, da qual Vargem Grande do Sul faz parte, encontram-se, em sua maioria, em fase de testes.

Rodovias de Vargem

Especificamente na SP-344, o DER ressaltou que três equipamentos estão em fase de testes para posterior homologação; os outros foram apenas implantados. Os novos radares da rodovia SP 215 também foram implantados, mas ainda passam por ajustes de campo antes do início efetivo dos testes.

O DER informou também que há previsão de implantação de dois novos radares na rodovia SP 215, sendo no km 19,4 e o segundo no km 20,8. “A seleção de cada um dos pontos específicos foi realizada através de criterioso mapeamento técnico que analisou diversos fatores de risco, incluindo altos índices de acidentalidade, histórico de excesso de velocidade, características geométricas da via, existência de pontos críticos e áreas com travessia de fauna”, explicou o órgão.

Por fim, o DER reiterou que o início efetivo da fiscalização dos equipamentos será amplamente divulgado através dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, tão logo sejam concluídos todos os testes necessários.

Entraram em operação

Desde o início de setembro, entraram em operação mais 39 radares eletrônicos. No final de agosto, 34 já haviam sido ativados. Assim, as estradas do Estado de São Paulo passam a contar com 84 equipamentos em funcionamento.

Os radares que passaram a fiscalizar a velocidade exercida pelos motoristas nas estradas paulistas nesta semana estão localizados em Itatiba, Limeira, Socorro, Jundiaí, Amparo, Campo Limpo Paulista, Vinhedo, Capela do Alto, Tatuí, Cesário Lange, Porongaba, Ribeirão Branco, Itapeva, Capão Bonito, Apiaí, Ribeira, Itaberá, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Itararé, Itu, São Sebastião, Santa Cruz do Rio Pardo, Fartura, Águas de Santa Bárbara, Cândido Mota, Piraju, Votuporanga, Araçatuba e Teodoro Sampaio.

Localização

Na região, algumas das rodovias que receberam os novos equipamentos incluem a SP-215 (Vargem Grande do Sul e Águas da Prata), SP-344 (Vargem Grande do Sul e Divinolândia), SP-207 (entre São José do Rio Pardo, Mococa e São Sebastião da Grama), SP-350 (entre Tapiratiba e São José do Rio Pardo), SP-225 (entre Aguaí e Pirassununga), SP-332 (em Tambaú) e na SP-346, em Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim.