Inscrições abertas para processo seletivo do magistério municipal

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público nº 001/2025, desde quinta-feira, dia 11 de setembro, destinado a contratações temporárias de até 12 meses para a rede municipal de ensino em 2026. O prazo vai até 29 de setembro e as inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site www.conscamweb.com.br, mediante taxa de R$ 50,00.

O concurso prevê provas objetivas e de títulos para cargos de Educador Infantil, Professor de Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II – Educação Física e Língua Estrangeira (Inglês). A prova objetiva está prevista para 2 de novembro.

Pedidos de isenção da taxa podem ser feitos entre os dias 11 e 15 de setembro. O edital completo está disponível nos sites da Conscam e da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.