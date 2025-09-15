Editorial: Batata gerando mais riquezas

São antigas as conversas sobre Vargem Grande do Sul ser reconhecidamente uma grande produtora de batata de inverno, aqui concentrando a maioria dos produtores e não ter desenvolvido até o presente momento, uma cadeia produtiva de alimentos ou outros produtos relacionados à batata que possam agregar valor a ela.

Temos o histórico de ser o município pioneiro no plantio de batata irrigada de inverno e sediarmos a ABVGS e a Cooperbatata.

Na área da indústria, temos duas pequenas empresas, salvo engano, que produzem batatas fritas.

Temos, sim, várias máquinas de beneficiar batatas, que operam principalmente na safra e geram muitos empregos e desenvolvimento.

Também na culinária, há poucos destaques com restaurantes oferecendo pratos típicos do produto, mas já começa a fazer história a pizza de batata desenvolvida na cidade e que tem ganhado os paladares.

Também temos a Festa da Batata, que sofre por não ter até os dias de hoje, apesar de estar na sua 23ª edição, um calendário próprio, ficando à mercê do prefeito de plantão e das possibilidades de recursos da prefeitura municipal para sua realização. Este ano, por exemplo, é quase certo que ela não será realizada.

Falta um trabalho sério, um estudo profundo para desenvolver no município, uma cadeia produtiva da batata e seus derivados.

Que sabe com a possibilidade dos estudos que estão sendo feitos pelo Sebrae a respeito de Vargem ter o “selo” e ser reconhecido como cidade geográfica produtora de batata e se avançarem os estudos da Secretaria de Desenvolvimento para o município se tornar uma Cadeia Produtiva Local da Batata, possa finalmente a cidade evoluir e extrair maior riqueza, desenvolvimento e geração de empregos com o seu maior produto agrícola, a batata.