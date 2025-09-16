Vestibulinho da Etec está com inscrições abertas

As inscrições para o Vestibulinho do 1º Semestre de 2026 dos cursos gratuitos da Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza, tiveram início no dia 10 de setembro e seguem até o dia 3 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para os cursos técnicos.

Os alunos podem se inscrever pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até o dia 3 de novembro. O exame será no dia 30 de novembro.

Caso o candidato tenha alguma dúvida, os telefones de contato da Etec de Vargem são (19) 3643-1364 e o 3641-8442.

Cursos

Nesse 1º semestre de 2026, os cursos oferecidos são para o período da manhã e para o período noturno.

No período da manhã os cursos são, ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração com 40 vagas, ensino médio com habilitação profissional de técnico em informática para internet, com 40 vagas e ensino médio com itinerário formativo de linguagens e suas tecnologias com 40 vagas.

Já no período noturno, os cursos são, ensino médio com habilitação profissional de técnico em nutrição e dietética curso novo com 40 vagas, técnico em informática com 40 vagas e técnico em qualidade novo curso oferecido com 40 vagas.

Inscrições

Para participar é preciso preencher a ficha disponível no menu “Área do candidato” e, em seguida, efetuar o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em dinheiro em qualquer agência bancária ou via internet, por meio de aplicativo bancário, até o dia 3 de novembro.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis no site.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis.