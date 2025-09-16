Painel: Se recuperando

Se recuperando

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moares passou esta semana por uma cirurgia de hérnia e passa bem.

Ele postou uma foto sua nas redes sociais se recuperando da operação no leito hospitalar e recebeu centenas de comentários de amigos e simpatizantes lhe desejando melhoras.

Plano Plurianual

A Câmara Municipal já recebeu do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) o projeto de lei que trata do Plano Plurianual do Município (PPA) 2026/2029.

O vereador Vagner Gonçalves Loiola (Bilu), que preside a Comissão de Orçamento e Finanças marcou a audiência pública para discutir o projeto para o dia 29 de setembro de 2025, às 19h, na Câmara Municipal.

O PPA contempla todas as ações que o Executivo irá realizar para os próximos quatro anos e a população deve participar e contribuir com as prioridades que devem ser contempladas pelo prefeito.

Reunião com deputado

O deputado estadual Átila Jacomussi, que tem parentesco com pessoas de Vargem Grande do Sul, participará de uma reunião com lideranças políticas de Vargem e região no dia 19 de setembro, às 17h, na Câmara Municipal.

O advogado Edson Bovo está organizando a visita do deputado e convida todos a participar da reunião.