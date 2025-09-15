Secretário Jorge Lima defende fortalecimento de cadeias produtivas

Vargem Grande do Sul pode desenvolver CPL da batata

Durante visita oficial a Vargem Grande do Sul, ocorrida nesta terça-feira, dia 10 de setembro, na Associação Comercial e Industrial, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, destacou o compromisso do governo estadual com o fortalecimento das cadeias produtivas regionais como estratégia para gerar emprego e renda, além de reafirmar a posição contrária da atual gestão ao uso de incentivos fiscais como política de desenvolvimento.

Estiveram presentes na ACI o vice-prefeito Guilherme Nicolau, o diretor de Desenvolvimento Econômico e do trabalho Juliano Scacabarozi, o Diretor da ACI Marcelo de Oliveira Terra empresários, vereadores, bataticultores e comerciantes da cidade.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o secretário explicou que o Estado conta com o programa “SP Produz”, voltado à criação e estruturação dos CPLs (Cadeias Produtivas Locais), que substituem os antigos APLs (Arranjos Produtivos Locais). Segundo ele, a principal mudança está na criação de uma governança mais eficiente e articulada com instituições como a CESP, o Sebrae e demais parceiros estratégicos.

“Hoje temos mais de 69 CPLs em andamento em São Paulo, muitos com ótimos resultados. Esperava inclusive ver aqui a proposta do CPL da Batata, que espero que entre no próximo edital. O importante é que o setor se organize e apresente projetos para aproveitarmos todo esse potencial regional”, afirmou.

Lima citou ainda o apoio financeiro oferecido pelo Estado por meio do Banco do Povo e da Desenvolve SP, além de ressaltar os números positivos da atual gestão.

“Tínhamos como meta abrir 500 mil empresas em quatro anos, mas já ultrapassamos 846 mil novas empresas. Isso mostra que o ambiente de negócios está funcionando, e cabe agora aos setores produtivos se estruturarem para crescer com sustentabilidade”, completou.

Para o secretário, a batata, principal cultura agrícola de Vargem Grande do Sul, pode ser o ponto de partida para a criação de uma cadeia produtiva completa, que envolva desde a produção até o processamento e comercialização de produtos com valor agregado, como chips e derivados.

“Vargem Grande é o 11º maior produtor de batata do Estado e conhecida como a “Capital da Batata”. O potencial é enorme, mas é preciso estruturar a cadeia de ponta a ponta”, destacou.

Planejamento e distrito industrial

A visita do secretário também teve como objetivo apresentar os resultados dos dois anos e oito meses de gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ouvir as principais demandas do município. Entre os pontos levantados, Jorge Lima destacou a necessidade da criação de um distrito industrial na cidade.

“Não tem como fugir: precisamos apoiar pequenas e médias empresas com infraestrutura adequada. Para isso, é necessário planejamento, definição de área, legalização e inclusão no Plano Diretor. É um processo que pode levar até dois anos, mas é fundamental para o desenvolvimento local”, explicou.

Segundo o secretário, o Estado trabalha com três pilares principais: Indústria, Agro e Turismo, que, segundo ele, sustentam a economia e viabilizam o crescimento do comércio e dos serviços.

Ele informou ainda que a diretora regional da Secretaria, responsável por 40 cidades, voltará ao município para, junto com a prefeitura e empresários, desenhar um plano de desenvolvimento com foco nas demandas específicas da cidade.

“Alguns problemas conseguimos resolver rapidamente, outros vão entrar no PAI (Plano de Ação Integrada). O importante é que cada cidade tenha um plano, seja estadual ou municipal, e que esse plano seja executável”, frisou.

Apoio direto ao empreendedor e foco no municipalismo

A gestão estadual também reforçou sua posição contrária ao uso de incentivos fiscais como política de desenvolvimento. Para Jorge Lima, essa estratégia já se mostrou ineficaz em diversos países.

“Não tratamos de benefício fiscal. O que funciona é fortalecer a cadeia produtiva e criar um ambiente saudável para o empresário investir. Estamos prontos para oferecer o que for necessário: financiamento, qualificação ou orientação. É esse o papel do Estado”, disse.

O secretário também destacou a visão municipalista da atual administração, que acredita na importância de fortalecer as cidades para que as pessoas possam viver bem onde já estão, sem precisar migrar para buscar oportunidades em outras regiões.

“O planejamento começa ao entender o que é preciso para transformar o desejo de viver bem na própria cidade em realidade. E esse é o nosso compromisso”, concluiu.