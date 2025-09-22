Classificados

Últimos artigos
Gente e Fatos
Casamento de Letícia do Carmo e André Alexander Vitor MessiasA cerimônia de casamento de Letícia do Carmo Morale, filha de Alexandra Salgueirosa com André Alexander Vitor Messias foi realizada no dia 13 de setembro, pelo pastor AdilsonAnna Lívia comemora...
Baile com Banda Bergson em benefício do Hospital
Será realizado na quinta-feira, dia 25, véspera do feriado em comemoração ao aniversário de Vargem Grande do Sul, um baile em benefício do Hospital de Caridade. O evento ocorrerá no Clube Vargengrandense, localizado à Rua Quinzinho Otávio, 571. Os ingressos...
Projeto Guri divulga atividades em escola de Grama
O Projeto Guri de São Sebastião da Grama esteve presente na Escola Polo para divulgar suas atividades aos alunos. A ação teve como finalidade incentivar a participação de estudantes da zona rural. O programa oferece oportunidades de aprendizado em música...