Asfaltamento em Itobi segue em ritmo acelerado

A cidade de Itobi vive um novo momento em sua infraestrutura urbana. As obras de asfaltamento seguem em ritmo acelerado nas ruas Antônio Luiz Pires, Alfredo Midaglia, Avenida Ângelo Trogiane e no trecho restante da tradicional Rua XV de Novembro.

O serviço de pavimentação está sendo executado sobre a base de paralelepípedos, trazendo mais segurança, conforto e mobilidade para motoristas e pedestres. O asfaltamento é fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Itobi e a Caixa Econômica Federal, garantindo recursos importantes para o desenvolvimento da cidade.

O prefeito Maranata tem acompanhado de perto a execução dos trabalhos. Segundo ele, o objetivo é garantir que o cronograma seja seguido com qualidade e eficiência. “Essas obras representam um grande avanço para a população. Estamos investindo em mobilidade urbana e proporcionando melhorias reais no dia a dia dos moradores”, destacou o prefeito.

Moradores das regiões beneficiadas já comemoram a chegada do novo asfalto, que além de valorizar os imóveis, também contribui para a diminuição da poeira e dos transtornos causados por buracos e desníveis nas vias.

A Prefeitura de Itobi reforça que seguirá investindo em melhorias estruturais em diversos bairros do município, sempre buscando parcerias que tragam benefícios duradouros para a população.

Fotos: Prefeitura Itobi