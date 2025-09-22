Caminhada promove inclusão da pessoa com deficiência

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul e o Grupo Mão Amiga vão promover, no dia 25, quinta-feira próxima, véspera do feriado de aniversário da cidade, uma caminhada para a valorização e inclusão da pessoa com deficiência.

A “Caminhada pela valorização e inclusão da pessoa com deficiência” tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da autonomia desse público e é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, reunindo o público do Grupo Mão Amiga e da Apae, com o apoio do Departamento de Ação Social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a prefeitura de Vargem Grande do Sul.

A caminhada terá início as 8h30 da próxima quinta-feira, com saída de frente à Apae, que fica à Rua Alcino Alves Rosa, nº 160, segue pelas ruas José Carlos da Cunha, Palmeiral, Petrópolis e retorna à APAE.