Projeto Guri divulga atividades em escola de Grama

O Projeto Guri de São Sebastião da Grama esteve presente na Escola Polo para divulgar suas atividades aos alunos. A ação teve como finalidade incentivar a participação de estudantes da zona rural.

O programa oferece oportunidades de aprendizado em música para crianças e jovens do município. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e disponibilizar atividades de formação artística em diferentes localidades.

As inscrições estão abertas para interessados em participar das oficinas. O atendimento ocorre na própria escola e segue o calendário definido pela organização do projeto.

Fotos: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama