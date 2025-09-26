Gente e Fatos

João Amaral festejou 95 anos

A família do agropecuarista João Batista Machado do Amaral se reuniu na terça-feira, dia 23, para comemorar seus 95 anos de idade. Os filhos Gustavo, João Batista, Marcos e José Flávio, as noras, netos e bisnetos cercaram o aniversariante de carinho e atenção nesta data tão especial

Fátima e Paulo festejam 36 anos de união

Fátima Paluan e Paulo Ribeiro comemoram 36 anos de casamento nesta segunda-feira, dia 29, junto aos filhos Rafael e Gabriel, as noras Amanda e Alice, demais familiares e amigos

Nasceu Ana Luisa Franchi Fabris

Na maternidade do Hospital da Unimed, em São João da Boa Vista, nasceu no dia 16 de setembro, Ana Luisa Franchi Fabris, filha do casal Ana Carolina Franchi de Oliveira Fabris e Leonardo Farinha Fabris, pesando 3,600kg e medindo 50 cm. Ana Luisa chegou para fazer companhia ao primogênito do casal, Lucas Henrique

Roseli e Celso Bruno aniversariam

A florista Roseli Meneguini Bruno, faz aniversário neste domingo, dia 28, e na quinta-feira, dia 2, é a vez de seu marido, o funcionário público, Celso Henrique Bruno comemorar mais um ano de vida e receber os parabéns dos filhos, netas e familiares