Homem é espancado e morre no Jd. Paulista

Na manhã desta terça-feira, dia 23, guardas civis municipais foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Aníbal Mazeto Júnior, no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul.

A vítima, um homem de 48 anos, identificado posteriormente como sendo Fredis Eduardo de Carvalho, foi encontrada caída ao lado de seu carrinho de reciclagem, em decúbito dorsal.

Inicialmente, não havia indícios aparentes de violência, porém, durante os trabalhos da perícia técnica, constatou-se que o corpo apresentava diversos hematomas nas costas, tórax e braços. Diante dos fatos, a Polícia Civil iniciou diligências para apurar o caso.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima mostraram que, na noite anterior, por volta das 22h54, dois indivíduos saíram de uma casa acompanhados da vítima e a colocaram na rua junto com seu carrinho de reciclagem.

Em seguida, deixaram o local em bicicletas, nas quais haviam chegado cerca de uma hora antes. As imagens também mostram que, ao ser colocado para fora, o homem mal conseguia se manter de pé, demonstrando dores intensas, até cair na calçada, onde permaneceu imóvel.

A moradora da residência foi conduzida à delegacia e após negar conhecimento dos fatos, acabou relatando que um rapaz de 19 anos e um adolescente de 14 anos haviam estado em sua casa e agredido a vítima a seu pedido. Segundo ela, a motivação seria o suposto furto de um aparelho celular.

Os policiais, sob a coordenação do delegado Antônio Carlos Pereira Junior, localizaram os dois suspeitos, que confessaram detalhadamente o crime. Eles afirmaram que a mulher pediu para que dessem um “susto” na vítima. Após tentarem conversar, iniciaram agressões com socos e chutes ainda dentro da residência, e depois a colocaram para fora, abandonando o local.

Com base nas provas e confissões, a mulher de 51 anos e o homem de 19 anos receberam voz de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil. Ambos foram recolhidos à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.

A vítima, Fredis Eduardo de Carvalho, residia no Jardim Paulista, deixou pais e irmãs. Seu velório e sepultamento foram realizados no Cemitério Municipal de Divinolândia.