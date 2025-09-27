PM atende tentativa de agressão e feminicídio

A noite da segunda-feira, dia 22, e madrugada da terça, dia 23, foi de muito trabalho para a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, que atendeu dois casos de violência doméstica, sendo que um deles foi registrado como tentativa de feminicídio.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 22h15, no Jardim Fortaleza. A equipe foi encaminhada a uma casa, onde a vítima relatou que o companheiro, que estava ausente da residência há aproximadamente uma semana, retornou agressivo, desferindo puxões de cabelo e golpes com uma colher de madeira, causando ferimentos na sua boca e na perna esquerda.

O homem foi detido no local e recebeu voz de prisão. Os dois foram levados ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e, posteriormente, conduzidos ao Plantão Policial, onde a prisão do homem agressor foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Madrugada

Horas depois, por volta das 3h40, a PM de Vargem foi acionada para atender a mais uma ocorrência de briga de casal, dessa vez no Conjunto Habitacional Nova Vargem Grande. No endereço informado, os policiais constataram as agressões mútuas entre os envolvidos.

Após conversarem com os dois, a ocorrência foi caracterizada como tentativa de feminicídio. Ambos foram encaminhados ao PPA para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.