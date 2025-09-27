Dois procurados foram detidos em Vargem

A Polícia Militar de Vargem capturou dois procurados com mandado de prisão em aberto na última sexta-feira, dia 19.

No período da tarde, a PM atendeu ocorrência no Centro, onde foi abordada uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Após a identificação, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido para as providências legais.

Já durante a noite, a equipe da Força Tática da PM realizou patrulhamento pelo Jardim Novo Mundo, onde abordou um indivíduo que também tinha mandado de prisão em aberto. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e permaneceu detido para as providências cabíveis.