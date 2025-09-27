Na tarde do sábado, por volta das 15 horas, a Polícia Militar foi acionada para apoio a oficial de Justiça, no Jardim Fortaleza. No local, a equipe foi informada que havia necessidade de cumprimento de medida protetiva de afastamento do lar contra um homem, solicitada por seu pai. O autor encontrava-se em estado de embriaguez e apresentou comportamento agressivo, recusando-se a deixar a residência.
Durante a abordagem, ele foi submetido à busca pessoal, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Mas devido à resistência, o homem foi algemado e ao ser conduzido à viatura, ameaçou seu pai.
Ele foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico e posteriormente, levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ao término dos procedimentos, o autor foi liberado.
Polícia acionada para cumprir medida protetiva
