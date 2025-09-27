Mulher é vítima de violência doméstica em Grama

No dia 20 de setembro, sábado, por volta das 9h, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, na Santa Terezinha, em São Sebastião da Grama.

No local, a vítima relatou que seu filho, sob efeito de drogas e em comportamento agressivo, arrombou a porta da residência. Durante o atendimento, o autor se apresentou transtornado, ameaçou não retornar à prisão e tentou fugir pelos fundos da casa.

Com o apoio de outra equipe, ele foi capturado em uma estrada rural nas proximidades, detido e algemado. Foi encaminhado ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito, que não constatou lesões. Na sequência, o homem foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada por violência doméstica, permanecendo detido.