Homem é preso por furto em Itobi durante operação

No início da tarde da sexta-feira, dia 19, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou operação de patrulhamento em Itobi, com o objetivo de identificar autores de furtos na região.

Durante a ação, um indivíduo foi abordado e confessou ter vendido produtos furtados a um comerciante local. Após diligências no estabelecimento, os policiais encontraram diversos itens furtados, incluindo bicicletas, uma delas reconhecida por uma vítima.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde um deles teve a prisão ratificada e permaneceu detido, enquanto o outro foi liberado ao final dos procedimentos.