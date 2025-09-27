Canil da GCM de Vargem atua em ação contra tráfico em Grama

Uma ação em conjunto entre a Polícia Civil e a Militar, com apoio da Equipe de Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas em São Sebastião da Grama, no dia 19 de setembro.

As equipes policiais cumpriram um mandado de busca domiciliar no bairro Nova Era. No endereço, foi empregada a cadela Raposa, do canil da GCM, especializada em detecção de entorpecentes. Durante a busca, foram localizadas dez porções de maconha, totalizando 198 gramas, além de duas pedras de crack, que somaram 58 gramas e alguns pinos de cocaína, totalizando 48 gramas da droga.

Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia de São Sebastião da Grama, onde o suspeito teve sua prisão ratificada.