Paulo Guerra ganha 3 medalhas de ouro em Santa Catarina

Em Lages (SC), o paratleta vargengrandense Paulo Guerra disputou entre os dias 18 e 21 de setembro, os 18º Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc), conquistando três medalhas de ouro. “Foram dias intensos de dedicação, entrega e superação, onde representei com orgulho a cidade de Balneário Piçarras”, comentou.

Paulo, que é especializado em salto em altura, também competiu em outras duas modalidades, saindo vitorioso nas três provas. “Entrei em cada prova com o coração cheio de fé e determinação, e Deus me abençoou com conquistas incríveis: ouro no salto em altura, ouro no lançamento do dardo

e ouro no lançamento do disco”, relatou.

Com seus resultados, somado aos de companheiros de equipe, Balneário Piçarras ficou na quinta colocação na classificação geral da competição. “Essas medalhas não representam apenas resultados, mas sim cada treino, cada renúncia, cada momento de superação. Elas simbolizam que não existem limites para quem acredita nos seus sonhos e segue firme, mesmo diante das dificuldades. Volto para casa com a certeza de que a verdadeira vitória está em nunca desistir”, comentou.