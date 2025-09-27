6º Festival de Ginástica Artística reúne 250 crianças em Vargem

O Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez sediou no último sábado, dia 20, o 6º Festival de Ginástica Artística, evento que contou com 250 ginastas de Vargem Grande do Sul e região. A equipe de Vargem contou com 100 meninas que frequentam as escolinhas de Ginástica Artística do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura.

Além de Vargem, estiveram presentes as equipes Semel de São José do Rio Pardo, Clube D’Artes (São José do Rio Pardo), Tribo Kids (Itirapina), Oficina do Corpo (São João da Boa Vista), Departamento de Esportes de São João da Boa Vista, Colégio El Shadai (São João da Boa Vista), e equipe Star Gym (Tapiratiba).

“A participação das meninas no festival é a concretização do envolvimento e dedicação em que as meninas e as famílias tiveram durante todo o ano. Eventos assim também auxiliam como avaliação para mensurar qualitativa e quantitativamente o resultado dos treinos. Além dos benefícios às meninas, o festival é para nós sempre uma grande festa, um momento no qual nos encontramos com as famílias e amigos, e celebramos o movimento do esporte em nossa região”, relatou a professora do Departamento de Esportes, Marina Francisco.

“Agradecemos toda a equipe do Departamento de Esportes e Lazer e à Prefeitura Municipal por todo apoio e suporte para que este evento pudesse acontecer, além do Departamento de Educação que é nosso grande parceiro nos eventos das escolinhas”, destacou.