Tradição e fé

Os irmãos Tatiana Mendonça Tesser e Alex Mendonça completaram mais uma vez o percurso do Caminho da Fé. Esse foi o oitavo ano seguido que Tatiana cumpriu o trajeto, uma tradição que manteve mesmo nos anos da pandemia. Dessa vez, ela esteve acompanhada do seu irmão Alex Mendonça, que também completou o trajeto oito vezes, algumas delas junto de Tatiana, e nos dois primeiros dias, ela teve também a companhia do sobrinho Enzo, de 10 anos.

Tatiana e Alex partiram de Águas da Prata no dia 13 de setembro e depois de 10 dias, chegaram a Aparecida. Para eles, este ano foi especial, pois no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida puderam passar pela Porta do Jubileu. A Porta Santa de Aparecida foi aberta no final de 2024 para o Jubileu de 2025, o Jubileu da Esperança, e permanecerá aberta até 6 de janeiro de 2026, sendo fechada em dezembro.

Outro momento especial foi a passagem pela capela de madeira, na descida das Pedrinhas, dedicada à Santa Filomena, cuja imagem foi doada pelo padre Antônio Carossi, levada pelos devotos de Vargem na missa de inauguração.

