Poli da Sta. Terezinha ganha placar digital

O Departamento de Esportes e Lazer, realizou um investimento importante, o novo placar eletrônico para o Ginásio Poliesportivo “Ricardo do Patrocínio Rodrigues”, na Vila Santa Terezinha.

O novo investimento veio para somar nas atividades já realizadas no espaço esportivo, como vôlei, futsal, basquete, handebol, e especialmente em campeonatos municipais e regionais.

O diretor André Leone, destacou a importância do novo placar. “Temos agora um equipamento todo digital, de última geração, com várias informações para dar mais suporte aos jogos, com informações relevantes que ajudam a enriquecer cada vez mais as atividades esportivas realizadas”.

No placar é possível ver a marcação dos pontos ou gols realizados pelos times, também como o tempo de jogo, faltas, períodos ou “sets”, e os nomes dos times. Desta maneira os torcedores terão fácil visualização das informações durante as partidas.

Foto: Prefeitura Vargem