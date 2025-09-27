Atletas recebem novos quimonos

O Departamento de Esportes e Lazer, em parceria com a Renovias, realizou na última quinta-feira, dia 18 de setembro, a cerimônia da entrega de 80 quimonos do Projeto Jovens Talentos, que é coordenado pelo sensei Daniel Garcia.

A cerimônia aconteceu no Clube XXI de abril, e teve a presença de todos os atletas, seus familiares e amigos. Estavam presentes o vice-prefeito Guilherme Nicolau representando o prefeito, os vereadores Maicon Canato e Rafael Coracini.

O Projeto Jovens Talentos, foi representado por Fabrício Weslei de Oliveira, a iniciativa do projeto é desenvolvida através do Instituto Jovens de Ouro, em parceria com o Governo Federal e Ministério do Esporte. O objetivo é apoiar projetos esportivos, como judô, promovendo o desenvolvimento dos jovens atletas.

Fotos: Prefeitura Municipal