Dupla de Vargem se destaca na Copa São Paulo de Taekwondo

Dois jovens atletas de Vargem Grande do Sul, Daniele de Freitas Milan e Nicolas Augusto Milan, participaram da quarta etapa da Copa São Paulo de Taekwondo, um dos mais importantes torneios estaduais da modalidade, realizada em Franca, no último sábado, dia 20.

De acordo com o técnico Carlos Xavier, os dois lutadores obtiveram resultados expressivos, conquistando medalhas e somando pontos na competição. Segundo o treinador, Daniele demonstrou sua técnica e resiliência ao conquistar a medalha de prata em sua categoria. Com este resultado expressivo, ela acumulou 25 pontos, consolidando sua posição em primeiro lugar na classificação geral da Copa São Paulo junto com outras duas atletas. “Essa liderança a coloca em uma excelente vantagem para as próximas fases da competição”, ponderou Xavier.

Por sua vez, Nicolas teve um desempenho muito expressivo, garantindo a cobiçada medalha de ouro em sua respectiva categoria. Com esta vitória, Nicolas somou 30 pontos, assumindo a primeira colocação isolada na classificação geral. “Seu desempenho impecável reforça suas chances de avançar no circuito nacional”, observou Carlos.

Ambos os atletas têm boas chances de se classificar para a Copa do Brasil, um evento de nível nacional que será sediado no Rio Grande do Sul. “A Copa do Brasil é uma etapa crucial, sendo a porta de entrada para o prestigiado Grand Slam e, consequentemente, para a formação da tão almejada Seleção Brasileira de Taekwondo, o ápice da carreira de um atleta na modalidade”, explicou Xavier.

As próximas e decisivas etapas da competição estão agendadas para Santo André, nos dias 4 e 5 de outubro e São Paulo, nos dias 25 e 26 de outubro. Nessas datas, Daniele e Nicolas buscarão confirmar suas classificações e solidificar suas posições no ranking.