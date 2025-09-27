Pedro Rosseto vence na Copa Paulista Motocross

A sexta etapa da Copa Paulista de Motocross foi disputada entre os dias 19 e 20 de setembro, em Jumirim. O evento reuniu pilotos de diversas regiões que disputaram provas em uma pista que tem como destaque seu traçado longo, rápido e técnico, com canaletas e pontos de ultrapassagem que exigiram bastante habilidade dos competidores. De vargem Grande do Sul, o piloto Pedro Rosseto fez bonito, ganhando a prova nas 50 cilindradas (cc) e ficando com a segunda colocação nas 65 cc.

Na 50cc, Pedro Rosseto largou na frente, conseguindo o “holeshot”, que é quando o piloto conquista a primeira posição ao passar pela primeira curva na corrida, o que permite a ele controlar o ritmo da prova. Assim, Pedro manteve a liderança sem erros a corrida toda e venceu com autoridade. Wellison Batista e Pyetro Capitani completaram o pódio.

“A corrida ocorreu durante a noite, com muitas pessoas nas arquibancadas assistindo e a comemoração foi grande com a chegada dele, com todos aplaudindo. Foi bem emocionante”, comentaram os pais do piloto.

Pedro também disputou a prova nas 65cc com pilotos mais velhos. Ele largou bem, mas acabou caindo na primeira curva. Porém, ele não se abalou, conseguiu levantar rapidamente, ligou a motocicleta e saiu pra recuperar as posições. Pedro conseguiu manter o ritmo forte e ganhou posições e finalizou a prova em segundo lugar, ficando atrás apenas de Enzo Capitani.