Jiu-jitsu do Projeto Davi disputou torneio em Casa Branca

No último domingo, 22 de setembro, crianças e adolescentes do projeto social Davi – “Derrubando Gigantes” representaram Vargem Grande do Sul na Copa Jiu-Jitsu, realizada em Casa Branca. Com dedicação e disciplina, os jovens atletas mostraram não apenas sua técnica, mas também os valores de respeito, foco e superação que o projeto promove.

Em Casa Branca, a equipe foi composta por 10 lutadores. Ganharam medalha de ouro os atletas Paulo Calixto e Rafael Reis. Conquistaram a prata os lutadores Diogo Reis, Emilly Fernandes dos Santos, Gilberto Francisco Sobrinho e Miguel Sanches de Souza. Demonstraram muita técnica e garra os atletas Enzo Gabriel Sobrinho, Enrico Sobrinho, Ana Júlia e João Lucas.

A iniciativa

O projeto Davi tem como objetivo incentivar crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades esportivas, fortalecer a autoestima e criar oportunidades de socialização saudável. Segundo os responsáveis pela iniciativa, a participação em competições como a Copa Jiu-Jitsu reforça a importância desses espaços para o crescimento pessoal e social dos jovens, oferecendo alternativas positivas de ocupação do tempo livre e afastamento de situações de vulnerabilidade.

Para a coordenação do projeto, cada vitória vai além das medalhas: trata-se de fortalecer sonhos, estimular disciplina e mostrar que é possível “derrubar gigantes” na vida real. A iniciativa conta com o apoio de voluntários, da comunidade e do município, e evidencia como o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação social.

Treinamento

As aulas são gratuitas e abertas para todas as idades e são realizadas no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana, aos sábados, a partir das 13h30. O professor é Claudemir Aparecido Janez.