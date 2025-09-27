Magistério Municipal: Inscrições para Processo Seletivo se encerram segunda-feira

Ainda dá tempo de realizar sua inscrição para o Processo Seletivo Público nº 001/2025 que se encerra nesta segunda-feira, dia 29. A Prefeitura está com inscrições destinadas à formação de cadastro para contratações temporárias no setor da educação. As vagas são voltadas à substituição de docentes afastados ou à ocupação de turmas e aulas disponíveis durante o ano letivo de 2026.

O procedimento deve ser feito exclusivamente online, por meio do site www.conscamweb.com.br e mediante ao pagamento de uma taxa no valor de R$ 50,00.

O processo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e análise de títulos, aplicadas conforme a área de atuação. Os cargos disponíveis são para: Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II, Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II, Língua Estrangeira, Inglês, Professor de Educação Especial.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de novembro, em dois turnos distintos.

O edital completo com todas as orientações e exigências pode ser consultado nos sites oficiais: www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br