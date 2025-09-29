“O MEI me deu as bases necessárias…”

As marcenarias formam um conjunto importante de geração de empregos e desenvolvimento no município de Vargem. Esses estabelecimentos, geralmente de caráter familiar ou de micro e pequeno porte, são responsáveis por fornecer móveis sob medida, reparos e soluções criativas que atendem desde residências até comércios locais.

A Edson Lopes Marcenaria é uma representante deste segmento na cidade. Localizada na esquina da Rua Santo Antônio, nº 463, na Vila Santana, ela é de propriedade de Edson Donizete Lopes, que se tornou Microempreendedor Individual (MEI) desde maio de 2016.

A vida toda o empreendedor conviveu com o ofício de marceneiro. Começou cedo na arte. Aos 12 anos, em 1982, iniciou fazendo limpeza na Secase, uma das grandes marcenarias da época, do conhecido empresário Ozinar Coracini, já falecido. Lá ficou por quatro anos, evoluiu na profissão, aprendendo sobre carpintaria e marcenaria.

Passou então a trabalhar em várias empresas do ramo na cidade. Até então, usava-se muito nas indústrias de móveis, madeiras nobres, em estilo alvenaria. Trabalhou na empresa Marcenaria Casarão, que foi uma das referências em marcenaria da cidade, depois foi para a empresa do conhecido marceneiro Faísca, trabalhou em outras marcenarias e com seu irmão, quando então decidiu montar seu próprio negócio há cerca de 10 anos atrás.

Nessa época, uma nova tendência já estava no mercado, com a chegada das chapas reflorestáveis, como o aglomerado, o compensado e principalmente o MDF (Medium Density Fiberboard), que permitiu a marcenaria competir diretamente com a indústria de móveis em série. O MDF é mais barato que a madeira maciça, tem cortes uniformes e possibilita acabamento variado, como pintura, revestimento em lâminas e aplicação de fórmicas. Isso tornou os móveis planejados mais acessíveis, sem perder a qualidade e a personalização.

Para atender seus clientes, Edson está instalado em um barracão de 140m2, que aluga e onde produz os móveis planejados na sua maioria, de MDF, atendendo além dos consumidores de Vargem, também da região. Na produção, além de Edson, trabalham uma pessoa que também é MEI, que lhe presta serviços direto e um freelance que também ajuda na fabricação e entrega. Ele também investe no seu site na internet, podendo conhecer seus produtos acessando o site Edson Lopes Marcenaria.

Sobre o MEI, Edson é só elogios. Ele proporcionou que Edson fizesse vários cursos pelo Sebrae, aprimorando a parte gerencial e administrativa e também participou de um programa do governo do Estado voltado ao microempreendedor denominado Juro Zero, que lhe deu condições de adquirir uma caminhonete para a entrega dos móveis e também fez empréstimos junto ao Banco do Povo.

Sobre o futuro, Edson assim se expressou: “De acordo com as necessidades de faturamento que o MEI exige hoje, que é de R$ 81 mil ao ano, o próximo passo é tornar meu estabelecimento uma micro empresa, cujo faturamento vai até R$ 360 mil”, afirmou. É um projeto de expansão onde ele visa também aumentar o quadro de funcionários e a aquisição de novas máquinas industriais.

“A questão da formalidade do MEI dá uma série de benefícios ao empreendedor, tais como auxílio doença, tempo de contribuição na aposentadoria (INSS), financiamentos que nos ajudam a crescer na vida empresarial, sem contar os muitos cursos que o Sebrae nos oferece na parte administrativa, logística, operacional e financeira”, falou o pequeno empresário.