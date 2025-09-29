Ponto MIS trará sessão gratuita do filme “Amazônia Azul”

O Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o Ponto MIS, irá realizar nesta terça-feira, dia 30 de setembro, duas sessões de cinema na casa da Cultura com o filme “Amazônia Azul”.

A primeira sessão será às 9h00, e a segunda sessão às 14h00. A exibição será aberta ao público, e contará com 54 lugares, e tem sua classificação indicativa para todas as idades.

Sobre o filme

Amazônia Azul é um documentário de 52 minutos (média-metragem) que acompanha o trabalho de três diferentes profissionais: uma geóloga que trabalha embarcada na Bacia de Campos, um oficial da marinha brasileira que comanda uma fragata de vigilância costeira, um biólogo que atua no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Além da vida no mar, o que une estas pessoas é o trabalho que desenvolvem fornecendo dados para o reconhecimento internacional da Amazônia Azul. Desde 2004 o Brasil reivindica junto à CLCS, a extensão dos direitos econômicos da nossa faixa marítima. São 2,1 milhões de km2 a mais, o que elevaria as dimensões do espaço marítimo brasileiro para 5,7 milhões de km2. Neste documentário, vamos conhecer o que é a Amazônia Azul, quais são os seus limites geográficos, sua importância e o impacto que ela poderá trazer para a economia brasileira no futuro.