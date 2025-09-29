Palestra apresenta Empretec para empreendedores

O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e no Brasil é oferecido pelo Sebrae. O seminário consiste em 60 horas de capacitação, uma imersão de seis dias, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis.

No dia 8 de outubro, quarta-feira, a partir das 19h, o Sebrae de São João da Boa Vista irá realizar uma palestra para apresentar o Empretec aos empreendedores da região. Segundo os organizadores, o objetivo é informar como o curso pode transformar a visão de negócios e alavancar a carreira dos empresários.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. A palestra será no Sebrae, em São João da Boa Vista, à rua Pres. Franklin Roosevelt, 110. Para se inscrever no evento, preencha o relatório disponível no endereço eletrônico https://forms.office.com/r/yJfW07R3wu?origin=lprLink

Para outras informações e inscrições, o contato é possível pelo WhatsApp: (19) 3638-1128