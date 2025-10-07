Asfalto já é realidade em trechos da nova vicinal

A Estrada Vicinal Giordano Fagan, que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, já começou a receber a capa asfáltica em alguns de seus trechos, conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande no local. Vários quilômetros da via já foram asfaltados após o término do preparo do solo próximo à entrada do distrito de Lagoa Branca.

O contrato para asfaltar a vicinal foi assinado pelo governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas no dia 3 de abril deste ano, um trecho de 16 km, com um investimento de R$ 32 milhões. Na ocasião, estiveram no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e o diretor do Departamento de Planejamento da prefeitura, Amarildo Duzi Moraes. O deputado estadual Barros Munhoz teve participação importante na liberação da obra.

A empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda foi a vencedora da licitação e está executando o trabalho, preparando o solo para o escoamento da água da chuva, uma vez que a drenagem é essencial para evitar que o asfalto sofra danos com o tempo, construindo galerias, bueiros, valetas, canaletas e até mesmo uma pequena ponte vai ser necessário construir. Só depois do solo pronto, é que vem a capa asfáltica, como já está acontecendo em alguns trechos.

Agora os trabalhos estão sendo feitos próximos ao empreendimento imobiliário Parque das Macadâmias, mais perto de Vargem Grande do Sul. A previsão é que se tudo correr bem, a obra deve ser entregue no primeiro semestre do ano que vem, segundo apurou o jornal.

A pavimentação da vicinal deve impactar positivamente a economia do município. Na região há muitas fazendas produtoras de alimentos e é grande a área de plantação de cana de açúcar por onde a vicinal passa. Também a estrada é muito utilizada pela prefeitura municipal de Vargem, uma vez que o aterro sanitário municipal fica naquela região.

Os moradores do distrito de Lagoa Branca também terão mais uma opção de compras facilitado pelo asfaltamento da vicinal, podendo comprar no comércio de Vargem Grande do Sul. A estrada asfaltada abre uma boa possibilidade de indústrias se instalarem naquela região, logo após o bairro Jd. Dolores, onde já estão instaladas algumas empresas do município, podendo expandir o parque industrial da cidade.

Fotos: Reportagem