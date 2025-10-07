Projeto visa tornar Pe. Donizetti Herói da Pátria

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 24 de setembro, durante a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Cultura, o Projeto de Lei nº 2.078/2025, de autoria do deputado federal Jonas Donizetti (PSB-SP), que propõe a inscrição do nome do Beato Padre Donizetti Tavares de Lima no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília (DF).

A relatoria do projeto ficou sob responsabilidade da deputada federal Beatriz Kicis Torrentes de Sordi (PL-DF), que apresentou parecer favorável. Em seu relatório, destacou a relevância histórica, social e religiosa do sacerdote, lembrado por sua dedicação à caridade, defesa dos pobres e atuação pastoral intensa, sobretudo no interior de São Paulo, onde é figura de forte devoção popular.

Tramitação do projeto

Com a aprovação na Comissão de Cultura, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), responsável por avaliar sua constitucionalidade e juridicidade. Caso aprovado, será levado ao Plenário da Câmara dos Deputados e, em seguida, ao Senado Federal. Aprovado pelas duas Casas, o texto será enviado à sanção presidencial. Após este trâmite, o nome do religioso poderá ser inscrito oficialmente no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria — honraria concedida a brasileiros que se destacaram por sua luta e contribuição à nação.

Padre Donizetti

O sacerdote diocesano brasileiro nasceu em 3 de janeiro de 1882, em Cássia (MG), e faleceu em 16 de junho de 1961, em Tambaú (SP). Ordenado em 12 de julho de 1908, Padre Donizetti assumiu a paróquia de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul em 18 de abril de 1909 e permaneceu na cidade até 1926. Ele chegou em Tambaú no dia 12 de junho de 1926. Trabalhou por 35 anos em Tambaú até o dia 16 de junho de 1961 quando faleceu aos 79 anos de idade por complicações cardíacas.

Os pais do Padre Donizetti, Francisca Cândida Tavares e Tristão Tavares de Lima, estão enterrados no Cemitério da Saudade, em Vargem Grande do Sul. Além das obras pastorais deixadas em Vargem, Padre Donizetti deu início à construção da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Já em Tambaú, ele enviou à Paróquia de Sant’Ana uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.