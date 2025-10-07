Grupo melhor idade de Grama esteve em São José do Rio Pardo

Grupo da melhor idade participou de confraternização

O grupo da melhor idade de São Sebastião da Grama, esteve em São José do Rio Pardo para participar da confraternização dos grupos da melhor idade.
A interação entre grupos de diferentes municípios amplia o convívio social e proporciona vivências culturais de lazer, além de promover trocas de experiências e contribui com o bem estar dos participantes.

