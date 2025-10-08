SAE encontra problema que afetava falta de água na Rua Emiliano Botejara

Desde a semana passada os moradores de parte da Rua Emiliano Botejara, no Jardim Morumbi e também de outras ruas próximas no bairro, vinham sofrendo com a falta de água. Algumas residências não tinham água nem para o mais básico, como tomar banho, preparar a alimentação, lavar roupas e louças.
Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) que está trabalhando e buscando a possível causa da falta de água na referida rua, conseguiu localizar na encruzilhada das ruas Santana e Emiliano Botejara, o que pode ser a causa do problema. Uma conexão colocada na adutora principal da Rua Santana, com um redutor de ¾, pode ser a causa do problema.
Quando o SAE fez o serviço anos atrás, ao invés de fazer uma ligação direta entre a adutora da Rua Santana com o cano que servia a Rua Emiliano Botejara e também outras localidades, usando um “T” da mesma polegada, colocaram o redutor, que provavelmente sofreu algum tipo de entupimento, gerando a falta de água na Rua Emiliano Botejara e provavelmente em outras localidades em que aquela rede levava a água.
A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve no local e pode acompanhar o trabalho de uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) desde a semana passada, que estava trabalhando e buscando a possível causa da falta de água na referida rua.
Dado a gravidade da situação, os moradores no começo desta semana fizeram um documento e protocolaram no SAE, solicitando as devidas explicações e também a solução do problema de falta de água que as residências estavam enfrentando.
Também protocolaram no gabinete do prefeito Celso Ribeiro o mesmo documento e solicitaram uma audiência com o prefeito para esta quarta-feira, às 14h, para tratarem da questão.
Segundo vários funcionários do SAE que a reportagem do jornal conversou, o Jd. Morumbi não tem um projeto adequado de expansão da rede de água. Ela foi sendo feita conforme o bairro foi crescendo e são muitas as emendas e ramificações de canos, cada um com uma polegada diferente, o que dificulta sobremaneira o abastecimento correto do bairro, que sempre está apresentando problemas de falta de água.
Superintendente esteve no bairro
No final de junho deste ano, o problema se agravou e o superintendente do SAE, Celso Bruno, esteve participando de uma reunião com os moradores do bairro, ocasião em que ouviu as muitas reclamações dos moradores e também falou das medidas que o SAE estava tomando para resolver o problema que já estava se tornando crônico, da falta de água na maioria das ruas do Jd. Morumbi.
A reunião aconteceu na residência do morador Arrigo Nardini Neto, e cerca de 20 moradores participaram da mesma. Celso Bruno explicou aos presentes sobre a dificuldade de se localizar as antigas tubulações de água do bairro para se ter um diagnóstico seguro do que estava acontecendo com a falta de água no setor.
Falou da precariedade da antiga rede e que depois de muito estudarem, verificou-se que o bairro é servido por redes diferentes que ao longo dos anos foram sendo criadas para suprir de água o Jd. Morumbi, tendo cerca de três ou mais ramais que levam água ao bairro e que também estas redes servem desde locais como o Jd. Primavera, o Centro e o Jd. Pacaembu.
Disse o responsável que com as novas redes do Centro, foram desligadas da antiga rede que servia aquele setor e que agora o próximo passo seria desligar alguns ramais antigos e concentrar a água em direção às residências do Jd. Morumbi. Que ainda faltava terminar uma ligação de rede que irá sustentar um novo ponto no alto do Jd. Pacaembu e depois de lá, a água também seria canalizada para o Jd. Morumbi.
Passados alguns dias desta reunião, a água melhorou no bairro e ruas que antes a água mal chegava à noite nas caixas de água, passaram a ter água com pressão durante todo o dia, como na Av. Regato, por exemplo. Também não foram mais constatadas queixas em outras ruas do bairro até a semana passada, quando o problema se agravou na Rua Emiliano Botejara e adjacências.
