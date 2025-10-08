SAE encontra problema que afetava falta de água na Rua Emiliano Botejara

Desde a semana passada os moradores de parte da Rua Emiliano Botejara, no Jardim Morumbi e também de outras ruas próximas no bairro, vinham sofrendo com a falta de água. Algumas residências não tinham água nem para o mais básico, como tomar banho, preparar a alimentação, lavar roupas e louças.

Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) que está trabalhando e buscando a possível causa da falta de água na referida rua, conseguiu localizar na encruzilhada das ruas Santana e Emiliano Botejara, o que pode ser a causa do problema. Uma conexão colocada na adutora principal da Rua Santana, com um redutor de ¾, pode ser a causa do problema.

Quando o SAE fez o serviço anos atrás, ao invés de fazer uma ligação direta entre a adutora da Rua Santana com o cano que servia a Rua Emiliano Botejara e também outras localidades, usando um “T” da mesma polegada, colocaram o redutor, que provavelmente sofreu algum tipo de entupimento, gerando a falta de água na Rua Emiliano Botejara e provavelmente em outras localidades em que aquela rede levava a água.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve no local e pode acompanhar o trabalho de uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) desde a semana passada, que estava trabalhando e buscando a possível causa da falta de água na referida rua.

Dado a gravidade da situação, os moradores no começo desta semana fizeram um documento e protocolaram no SAE, solicitando as devidas explicações e também a solução do problema de falta de água que as residências estavam enfrentando.

Também protocolaram no gabinete do prefeito Celso Ribeiro o mesmo documento e solicitaram uma audiência com o prefeito para esta quarta-feira, às 14h, para tratarem da questão.

Segundo vários funcionários do SAE que a reportagem do jornal conversou, o Jd. Morumbi não tem um projeto adequado de expansão da rede de água. Ela foi sendo feita conforme o bairro foi crescendo e são muitas as emendas e ramificações de canos, cada um com uma polegada diferente, o que dificulta sobremaneira o abastecimento correto do bairro, que sempre está apresentando problemas de falta de água.

Fotos: Reportagem

Superintendente esteve no bairro