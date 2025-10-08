Homem morre após ser esfaqueado por companheira na Cohab 6

Uma mulher de 38 anos foi presa na noite da terça-feira, dia 7 de outubro, em Vargem Grande do Sul, após ter esfaqueado seu companheiro de 41 anos de idade, na residência do casal, no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab 6. O homem, que foi identificado como sendo Wanderson Silvério Damásio, conhecido por Chapolin, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Foi apurado que o casal teria se desentendido e durante a briga, a mulher utilizou uma faca para golpear a vítima. Um golpe atingiu o seu ombro e outro, sua mão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal também atenderam a ocorrência.

A mulher foi presa pela PM. Foi necessário o acionamento do Conselho Tutelar, pois havia crianças no endereço, que foram encaminhadas a familiares. O Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista realizou a perícia técnica no endereço. A autora foi presa em flagrante e levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em São João da Boa Vista.