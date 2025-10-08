Antigo casarão deve ser demolido

A qualquer momento, o antigo casarão construído no início do século passado, localizado na esquina das ruas Batista Figueiredo com a Moacir Troncoso Peres, deverá deixar de existir, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande junto aos trabalhadores que estavam cercando o imóvel para sua demolição.

Como descreveu a matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande em setembro de 1995, a enorme casa enche os olhos pela sua beleza contida nos traços e pelo estilo tradicionalíssimo dos anos de 1920, época áurea do café, quando ela foi construída.

Obra assinada pelo arquiteto José Speria, o mais procurado pelos ricos cafeicultores da época, sua construção foi idealizada pelo Capitão Teco (Manuel de Andrade), servindo como sua moradia.

Casa de porão alto, construída seguindo os padrões da época, a casa tem varanda do lado, diferenciando-a das demais que tinham varanda na frente. “Elegante pelo seu porte e clássica pelo estilo, desde sua construção tinha sofrido poucas modificações em sua estrutura, sendo restaurada em 1975, pelo empresário Carlos Dutra, já falecido, cuja família a vendeu para o atual proprietário que vai demoli-la, como já aconteceu com o antigo casarão que foi de Hildebrando Cossi, também demolida recentemente.

Na edição do dia 26 de setembro de 1995, o jornalista Tadeu Fernando Ligabue escreveu uma matéria onde focou os antigos casarões de Vargem Grande do Sul e suas histórias. Dentre os muitos imóveis históricos da cidade que ainda não tinham sido demolidos, estava o casarão que em breve irá ao chão, uma vez que não há no município, nenhuma lei que proteja o seu patrimônio histórico.

Ao lado, publicamos também junto a esta matéria, o editorial escrito pela Gazeta em 1995 e a história do arquiteto José Speria responsável por uma grande mudança na arquitetura de Vargem Grande do Sul no início do século passado. Hoje são raríssimas as obras que foram por ele construídas e não existe nada que as protejam da destruição.

Fotos: Reportagem