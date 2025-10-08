Ex-aluno da Etec Kauan Henrique Alves Varola fala sobre entrada no mercado de trabalho

As inscrições para o Vestibulinho dos cursos gratuitos que a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza oferece para o ano que vem, tiveram início em setembro e seguem até o dia 3 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para os cursos técnicos de ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, informática para internet, linguagem e suas tecnologias, nutrição e dietética, e qualidade.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns ex-alunos da Etec, que relataram suas experiências não só durante os estudos, como também a importância que eles tiveram para que pudessem encontrar trabalho no município.

A escolha por uma formação técnica pode ser um divisor de águas na vida de muitos jovens. Para Kauan Henrique Alves Varola, ex-aluno da Etec, essa decisão representou exatamente isso. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele compartilhou sua trajetória desde os primeiros dias na instituição até sua inserção no mercado de trabalho, ressaltando a importância do conhecimento adquirido e do apoio recebido ao longo do caminho.

Motivado pelo interesse natural pela área e pelo desejo de ampliar seus conhecimentos, Kauan ingressou no curso técnico determinado a aproveitar cada oportunidade oferecida. “Sempre tive interesse pela área e minha motivação foi ter mais conhecimento”, afirma. Ao longo do curso, o aprendizado técnico foi acompanhado por um processo de amadurecimento pessoal, algo que ele considera essencial para sua evolução. “Foi uma experiência bem gratificante, consegui obter o conhecimento necessário para evoluir não só profissionalmente, mas também como pessoa.”

Durante o período de estudos, ele destaca a atuação dos professores como fator fundamental em sua formação. “Admiro todos os professores que me deram aula naquele ano, cada um marcou um pouco do meu aprendizado”, ressalta, mencionando com carinho o professor Gustavo, que se destacou pela dedicação e disponibilidade para ajudar os alunos. Entre as disciplinas, programação foi a que mais despertou seu interesse.

Desde o início, Kauan percebeu que a Etec mantinha uma relação próxima com o mercado de trabalho. Logo nas primeiras semanas de aula, foi informado pela coordenação de que havia empresas procurando estagiários. Na época desempregado, ele prontamente enviou seu currículo e, em poucos dias, já havia sido chamado para entrevistas em grandes empresas. “A Etec me incentivou e ajudou, não me deixou com nenhuma dúvida. Desde o começo foram muito claros e prestativos.”

O estágio, segundo ele, foi um marco fundamental em sua trajetória. Atualmente trabalhando como auxiliar de escritório na Morandin Industrial e Comercial, Kauan reconhece que essa vivência foi determinante para que pudesse conquistar seu espaço. “Sem o estágio, seria bem mais difícil eu chegar onde estou hoje. Ele foi a base de tudo.” A rotina corporativa, os desafios diários e o contato com profissionais experientes foram elementos que contribuíram para sua formação. “Com certeza, o estágio é o que vai abrir seus olhos para a realidade do mercado de trabalho.”

No exercício de sua função, ele aponta o domínio do pacote Office como uma das habilidades mais utilizadas, adquirida ainda durante o curso. “Mesmo depois de dois anos, ainda uso no meu dia a dia coisas que aprendi enquanto estudava lá”, destaca, reforçando que a base construída na Etec continua sendo essencial para seu desempenho profissional.

Hoje, Kauan segue firme em seus objetivos: continuar trabalhando e nunca deixar de estudar. Ele já se prepara para se especializar na área de Ciências Contábeis, sempre com a consciência de que novos aprendizados são necessários para o crescimento contínuo. “Meus planos são continuar trabalhando duro e nunca parar de estudar”, afirma.

Sobre os desafios enfrentados no ambiente de trabalho, ele aponta a convivência com pessoas difíceis como um dos principais. Ainda assim, busca sempre desenvolver a empatia e o equilíbrio nas relações interpessoais. “Seres humanos são complicados de lidar, então trabalho sempre para ser uma pessoa melhor a cada dia.”

Ao olhar para trás, Kauan tem certeza de que fez a escolha certa. “Escolheria a ETEC novamente. Gosto do ambiente e dos profissionais e, com certeza, sinto saudades dos meus colegas de classe.” Ele também deixa um conselho para os estudantes que hoje iniciam a mesma jornada que ele percorreu: “Aproveitem ao máximo todo o conhecimento que se pode adquirir dentro da escola. Não vá embora com nenhuma dúvida. Os professores sempre estarão prontos para ajudar, então se agarre nisso.”

Com uma trajetória marcada pelo desejo constante de aprender, Kauan Henrique Alves Varola representa um exemplo de como a formação técnica pode ser um caminho sólido para transformar vidas e construir um futuro promissor.