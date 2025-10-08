Gente e Fatos

Anna Lívia Zan Seridonio comemorou 15 anos

Os 15 anos de Anna Lívia Zan Seridonio foram comemorados em grande estilo no Celleiro Festas e Eventos, no sábado, dia 27 de setembro, com cerimonial de Ivair Ribeiro.

Após a missa celebrada pelo padre Richard Strazza, Anna Lívia, estudante no Colégio D. Pedro II, filha de Regina Zan e César Seridonio, recebeu seus amigos e familiares no salão principal onde predominou a decoração “Primavera em Paris”. Anna e seu irmão Guilherme Augusto encantaram a todos quando dançaram “93 Million Miles”. Emoção compartilhada também pela irmã Maria Gabriella e demais presentes. Após, muita animação tomou conta do espaço ao som de músicas eletrônicas sob a coordenação do DJ Clovinho, com Anna Lívia compartilhando com seus amigos toda a energia de seus 15 anos. As fotos são de autoria de Falcão Foto e Arte e filmagem da Feliza Fotografias

Bernardo comemorou 1 aninho

Bernardo Romano Baizi Libânio soprou sua primeira velinha, no sábado, dia 27, recebendo os mimos dos pais Laís e Rangel – foto, dos avós Lena, Sérgio, Ademir e Divina, dos tios, primos, demais familiares, recepcionando a todos no espaço “Pipoca Doce”, com o tema “Rei Leão”

Renee Maaz brindou 95 anos

Cercada do carinho de sua amorosa família, a patriarca Renne Maaz comemorou 95 anos, no sábado, dia 27, quando recebeu toda atenção dos filhos, genros, noras, netos, bisnetos e amigos

Ariel e Alzira celebraram 64 anos de união

O casal Ariel Bertolotto e Alzira Tonetti Bertolotto completou 64 anos de união, festejando as Bodas de Fabulita, na terça-feira, dia 30. Comemorando junto do casal este momento, as filhas Ângela e Beatriz, os genros, netos e bisnetos

Nascimento de Rocco Chiavone

Nasceu em São Paulo, na Maternidade São Luís Star, Rocco Teixeira Charkhi Chiavone, primogênito do advogado Tayrone Marquesini Chiavone e da engenheira civil Tamiris Teixeira Chiavone. O bebê veio ao mundo com 3.540 gramas e 49 cm, no dia 27 de setembro, e é a grande alegria dos avós paternos Reinaldo Antônio Chiavone e Solange Garcia Marquesini Charkhi e Manouchehr Charkhi e pelo lado materno Silvia Helena da Silva, José Marcos Teixeira e Adriana Lima Teixeira

Aline Luchetta

A vereadora Aline Dourador Luchetta (Rede), de São João da Boa Vista aniversaria na quinta-feira, dia 9, quando recebe os parabéns de seus amigos e familiares, em especial recebe o abraço do namorado Neto Nogues, da Star Buggs

Lígia e Rafael

A jornalista Lígia de Paiva Ligabue, da Gazeta de Vargem Grande, e o engenheiro mecânico Rafael Bueno Queiroz celebram 19 anos de casamento neste dia 7 de outubro, terça-feira, em Kalundborg, Dinamarca, onde vivem. O casal recebe todo o carinho do filho Pedro e os parabéns dos amigos e toda a família do Brasil