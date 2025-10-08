Coluna Momento Pet – Bruce e Belinha

A coluna Momento Pet desta semana, é em dose dupla. Bruce e Belinha, dois lindos cachorrinhos, da raça Shih tzu.

Bruce chegou à família de Paloma e Rodrigo, em junho de 2025, e em julho de 2025, Belinha chegou para fazer companhia para o cachorrinho.

Ao jornal o casal nos contou que os lindinhos marcaram a vida deles com amor e alegria. Belinha sempre doce e carinhosa, já Bruce cheio de energia e companheirismo. “Guardamos lembranças especiais de cada momento ao lado deles, pois são parte essencial da nossa família.”, completou o casal.

Os cuidados com Belinha e Bruce, são através da alimentação, higiene, vacinas e consultas veterinárias, e também passeios e brincadeiras diárias.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286