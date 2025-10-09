Dia das Crianças do Espaço Evelyn será neste domingo

A edição 2025 do Espaço Evelyn será realizado no domingo, 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento realizado pelo Departamento de Cultura e Turismo, acontecerá na Avenida Evelyn Mendonça de Figueiredo, próximo à Praça da Bíblia, a partir das 9h.

A iniciativa é uma homenagem a Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 22 de julho de 2018, aos 35 anos. Evelyn foi responsável por organizar, durante alguns anos, uma ação social voltada às crianças da cidade, promovendo momentos de alegria, brincadeiras e distribuição de brinquedos nesta data tão especial.

Desde então, seus pais, junto a um grupo de voluntários, mantiveram essa tradição por meio do Espaço Evelyn, que cresceu a cada edição e que agora tem o apoio dos Departamentos de Cultura e Turismo, Esportes e Lazer e Ação Social da Prefeitura Municipal.

De acordo com a prefeitura, durante o evento, as crianças têm acesso gratuito à brinquedos infláveis, cachorro quente, batata frita, pasteis, suco, sorvete, algodão doce, pipoca e diversas atividades esportivas.