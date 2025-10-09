Dia das Crianças Inclusivo será neste sábado

Evento será na Represa Eduíno Sbardellini

O Dia das Crianças Inclusivo, organizado pelo Núcleo Desenvolver e Grupo Conscientização Autismo Vargem Grande do Sul, será realizado no próximo sábado, dia 11 de outubro, das 8h às 11h, na Represa Eduíno Sbardellini, em Vargem Grande do Sul.
O evento foi pensado para as crianças se divertirem e brincarem a manhã toda. Haverá atividades divertidas, piscina de bolinha, escorregador inflável e pula-pula, com tutoria de terapeutas e demais membros da equipe. Os pequenos poderão ainda aproveitar as guloseimas como pipoca, algodão doce, refrigerante e sorvete.

