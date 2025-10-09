Ex-aluna da Etec Wiliane Ilhéos fala sobre entrada no mercado de trabalho

As inscrições para o Vestibulinho dos cursos gratuitos que a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza oferece para o ano que vem, tiveram início em setembro e seguem até o dia 3 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para os cursos técnicos de ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, informática para internet, linguagem e suas tecnologias, nutrição e dietética e qualidade.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns ex-alunos da Etec, que relataram suas experiências não só durante os estudos, como também a importância que eles tiveram para que pudessem encontrar trabalho no município.

Ex-aluna da ETEC Centro Paula Souza, Wiliane Ilhéos Domingues, da turma de Recursos Humanos de 2016 a 2017, compartilha sua trajetória profissional iniciada com estágio conquistado durante o curso técnico.

A trajetória profissional de Wiliane, moradora de Vargem Grande do Sul, teve início na sala de aula da ETEC Centro Paula Souza, unidade local. Formada pela primeira turma do curso técnico em Recursos Humanos, entre 2016 e 2017, Wiliane viu na instituição uma oportunidade de recomeçar profissionalmente. À época, havia acabado de se desligar do primeiro emprego e atuava como autônoma. A decisão de se inscrever na ETEC mudou o rumo de sua carreira.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Wiliane relembra que a motivação para ingressar no curso veio da vontade de aprender algo novo e buscar estabilidade. “Foi uma chance de recomeçar. Eu não sabia onde aquilo ia me levar, mas queria aprender e me desenvolver”, conta.

A experiência como aluna da ETEC foi, segundo ela, transformadora. “Conheci pessoas incríveis, que levo comigo até hoje. A ETEC não foi só uma escola, foi um ambiente de formação técnica e humana. Tenho uma relação de muita cumplicidade com a instituição”, afirma.

Entre os professores e disciplinas que marcaram sua formação, Wiliane destaca o conteúdo ministrado por Eduardo Morgabel, que segue presente em sua rotina profissional até hoje, e a professora Adriana, de Espanhol. “Ela tem um lugar especial no meu coração. Todos os professores foram importantes, cada um à sua maneira.”

Do estágio ao emprego efetivo

Ainda durante o curso técnico, surgiu a oportunidade de um estágio na empresa Abengoa, atualmente Cox Energy, onde ela ainda trabalha. A seleção foi anunciada em sala de aula, e cerca de 20 colegas demonstraram interesse. Wiliane não perdeu tempo e enviou o currículo.

“A ETEC foi essencial nesse processo. A coordenação encaminhou nossos currículos, e o RH da empresa fez a seleção. Eu entrei sem saber nada tecnicamente, só tinha minha comunicação e vontade de aprender”, relembra. Durante o estágio, foi acompanhada por diversos profissionais que contribuíram para sua formação prática.

O estágio, que à época parecia apenas um passo inicial, foi determinante. “Com o tempo, a empresa passou a me conhecer, e eu também pude mostrar meu potencial. Foi um processo de construção, degrau por degrau. Hoje, sou responsável por toda a área de Recrutamento & Seleção e Benefícios da Cox Energy.”

A solidez da carreira atual teve base no curso técnico e nas experiências práticas que vieram a partir dele. Wiliane reforça que o conteúdo técnico da ETEC foi relevante, mas que as orientações comportamentais tiveram papel fundamental. “As aulas nos prepararam para o mercado, mas é preciso foco e atitude. A técnica é importante, mas a forma como nos posicionamos faz diferença.”

Formação contínua e novos projetos

Além da formação técnica, Wiliane é bacharel em Administração e possui especializações em Recrutamento, Seleção e Recolocação Profissional. Em março deste ano, concluiu uma pós-graduação em Psicologia Organizacional, área que, segundo ela, tem ampliado sua atuação tanto no ambiente corporativo quanto em projetos pessoais.

Desde 2024, ela também comanda uma consultoria de RH voltada a pequenas e médias empresas da região que ainda não possuem uma área estruturada de Recursos Humanos. “Já atendi dezenas de clientes em Vargem Grande do Sul e cidades vizinhas. O objetivo é continuar expandindo esse trabalho.”

Apesar da atuação paralela como consultora, Wiliane pretende manter sua carreira como profissional CLT. “As duas frentes se complementam. No CLT, ganho experiência estratégica numa grande empresa; na consultoria, aplico de forma prática meu conhecimento para quem mais precisa.”

Para os próximos anos, ela planeja iniciar uma nova pós-graduação ou até mesmo um mestrado, sempre com foco em aprofundar o conhecimento na área de gestão de pessoas.

Conselhos para quem está começando

Wiliane faz questão de aconselhar os estudantes que estão atualmente na ETEC ou pensando em iniciar um curso técnico. “Aproveitem cada oportunidade, mesmo as que parecem pequenas. Foi na ETEC que construi minha base. O que fez diferença foi a forma como me envolvi, como busquei aprender além da sala de aula.”

Ela ressalta que o mercado de trabalho valoriza mais a atitude do que apenas o conhecimento técnico. “Perguntem, busquem estágios, se ofereçam para aprender. Cada experiência pode abrir uma porta. E, acima de tudo, tenham consistência. O sucesso não acontece da noite para o dia.”

Ao relembrar os desafios do período como estudante, Wiliane cita a dificuldade de conciliar estudo, estágio e vida pessoal. “Foi uma fase intensa, mas que me preparou para tudo que veio depois. A disciplina que aprendi ali me acompanha até hoje.”

Questionada se voltaria a escolher a ETEC, não hesita: “Com toda certeza. Foi o ponto de partida da minha trajetória. Não mudaria nenhuma escolha profissional desde 2016. Sou muito grata a todos que contribuíram para essa jornada.”

Wiliane Ilhéos Domingues é um exemplo de como a educação técnica, aliada à dedicação pessoal, pode transformar vidas e abrir portas para uma carreira sólida e promissora. Sua história é também um testemunho do impacto que instituições como a ETEC podem ter na formação profissional de jovens de Vargem Grande do Sul e região.