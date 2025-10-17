Neste sábado, dia 18, tem “Dia D” da Campanha de Multivacinação

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação, uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta vacinal de crianças, adolescentes e jovens até 19 anos de idade. A ação ocorrerá das 8h às 16h, em quatro pontos de atendimento distribuídos pelo município.

Os locais de vacinação são a Sala de Vacinação “Maria Laura Peixoto dos Santos”, no Centro de Saúde, à Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, nº 108; a UBS “Dr. Edward Gabrioli”, à Rua Mato Grosso, nº 200, no Jardim Bela Vista; a UBS “Dr. Arcelino Anadão”, na Avenida Senador Teotônio Vilela, nº 230, no Jardim Paulista; e a UBS “Dr. Natalino Lopes Aliende”, situada na Rua Aparecido Cossi, nº 422, no Jardim Dolores.

De acordo com a administração municipal, o objetivo da iniciativa é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população jovem contra doenças imunopreveníveis, reforçando a importância de manter as vacinas em dia. A campanha também busca recuperar esquemas vacinais atrasados, contribuindo para a prevenção de enfermidades que voltaram a preocupar autoridades de saúde em diferentes regiões do país.

Para receber as doses, é necessário apresentar a Carteira de Vacinação, além de documento pessoal como CPF ou Cartão SUS. A recomendação é que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para avaliação das vacinas pendentes, conforme o calendário nacional de imunização.