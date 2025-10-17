Dia das Crianças Inclusivo animou represa

Organizado pelo Núcleo Desenvolver e Grupo Conscientização Autismo Vargem Grande do Sul, o Dia das Crianças Inclusivo foi realizado no dia 11, na Represa Eduíno Sbardellini. O evento contou com atividades divertidas, piscina de bolinha, escorregador inflável e pula-pula, com tutoria de terapeutas e demais membros da equipe. A garotada ainda pode aproveitar o dia com pipoca, algodão doce, refrigerante e sorvete.