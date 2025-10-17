Organizado pelo Núcleo Desenvolver e Grupo Conscientização Autismo Vargem Grande do Sul, o Dia das Crianças Inclusivo foi realizado no dia 11, na Represa Eduíno Sbardellini. O evento contou com atividades divertidas, piscina de bolinha, escorregador inflável e pula-pula, com tutoria de terapeutas e demais membros da equipe. A garotada ainda pode aproveitar o dia com pipoca, algodão doce, refrigerante e sorvete.
Dia das Crianças Inclusivo animou represa
Neste sábado, dia 18, tem “Dia D” da Campanha de Multivacinação
A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha de Multivacinação, uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta vacinal de...
Bazar do Gavi acontece neste sábado
O Grupo de Apoio à Vida (GAVI), realizará mais um bazar, neste sábado, dia 18 de outubro. O bazar acontecerá das 7h30 às 14h00, com muitas peças disponíveis, como roupas, calçados, acessórios e utensílios.O bazar será realizado no prédio...